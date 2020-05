Kommunalpolitik : Nachtragsetat und Straßenausbau

Kinderbeuern Der Ortsgemeinderat Kinderbeuern befasst sich am Dienstag, 2. Juni, mit einem Nachtragshaushalt für 2020 und 2021. Auf der Tagesordnung stehen zudem eine Benutzungsregelung von Wirtschaftswegen zwischen Bengel und Kinderbeuern während des Ausbaus der B 49, die Neustrukturierung der Trägerschaft an kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und der Ausbau der Bengeler Straße.