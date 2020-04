Verkehr : Keine Markierungen bei rechts vor links

An der Ecke Laugasse/Im Kirschengarten in Traben-Trarbach sind noch Reste der weggefrästen Blockmarkierungen zu erkennen. Foto: Christoph Strouvelle

Traben-Trarbach In Traben-Trarbach werden derzeit Straßenmarkierungen entfernt, die viele Bürger und der Stadtchef allerdings für sinnvoll halten.

Viele Traben-­Trarbacher schütteln die Köpfe über ihrer Ansicht nach unnötige Arbeiten. Denn an vielen Kreuzungen, an denen rechts vor links gilt, fräsen Arbeiter sogenannte Blockmarkierungen vom Asphalt. Diese verdeutlichen dort die Rechts-vor-Links-Regelungen und sollen die Autofahrer ermahnen, frühzeitig auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten, die von rechts kommen und Vorfahrt haben.

Sven Clauß kommentiert die Entfernung der weißen Blöcke so: „Schilda lässt grüßen“. Für ihn waren die Straßenmarkierungen wie im unteren Bereich der Laugasse „eine hervorragende Maßnahme zur Verkehrssicherheit und gut angelegtes Geld.“ Dann sei so ein „Oberschlauer“ von irgendeiner Verkehrsbehörde auf die glorreiche Idee gekommen, diese Markierungen seien verkehrsrechtlich nicht akzeptabel und müssten entfernt werden, sagt er. Hinten und vorne sei kein Geld da, so dass die Kommunen Schwimmbadgebühren oder Grundsteuer erhöhen müssten, und hier werde Geld „vollkommen unsinnig verbrannt“. „Es tut richtig weh, wenn man als Steuerzahler solch einen unbegreiflichen Mist sieht“, sagt Clauß.

Zur Historie der Wartelinien teilt Birgit Küppers vom LBM in Koblenz mit, dass der ADAC bereits in den 1990er Jahren die Auffassung vertreten habe, dass den Wartelinien eine allgemeine Akzeptanz und eine geschwindigkeitsreduzierende Wirkung zuzumessen sei, allerdings ohne einen belastbaren Nachweis zu bringen. Zugleich habe der ADAC bereits damals klargestellt, dass eine Wartelinie bei einer Rechts-vor-Links-Regelung gesetzlich unzulässig sei. Das in Rheinland-Pfalz für den Verkehr zuständige Wirtschaftsministerium habe bereits 2006 die Thematik aufgegriffen und eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung dazu angeregt und vorgeschlagen, die Straßenverkehrsordnung zu ändern, damit diese Markierungen wenigstens in Tempo-30-Zonen bundesweit zugelassen werden. Die rheinland-pfälzische Initiative sei allerdings vom Bundesverkehrsministerium und der großen Mehrheit der Länder abgelehnt worden.

Doch warum besteht der LBM darauf, diese Markierungen zu entfernen? Die Antwort ist recht einfach: Sie sind in der Straßenverkehrsordnung (STVO) schlichtweg nicht vorgesehen, sagt Birgit Küppers, Pressesprecherin des LBM in Koblenz. Die Aufbringung einer Wartelinie in Verbindung mit einer Rechts-vor- Links-Regelung sei nach der STVO nicht zulässig. Diese Markierungen dürften nur in Verbindung mit einem Vorfahrt-beachten-Verkehrsschild angebracht werden. Diese Regelung gelte bundesweit. In Rheinland-Pfalz könne dies nicht geändert werden, weil die Gesetzgebungskompetenz in diesem Falle beim Bund liege.