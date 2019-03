Kröver Trachtentreffen: Das Angebot wird in den Moselanlagen geschaffen.

Zum 66. Internationalen Trachtentreffen in Kröv am Wochenende, 6. und 7. Juli, wird es zum zweiten Mal einen Kunsthandwerkermarkt in den Moselanlagen direkt angrenzend an das Festgelände geben.

Neben den bekannten Attraktionen wie der schwimmenden Moselbühne, Bands, nationale und internationale Folkloreensembles und Rummelplatz wird der Markt das Programm des Großevents in Kröv bereichern. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Kunsthandwerker die an einer Teilnahme interessiert sind, erhalten gerne weitere Infos über die Tourist-Information Kröv, Telefon 06541/ 9486 oder per E-Mail an info@kroev.de