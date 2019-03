später lesen Kommunalpolitik Parkuhren und Pavillon Teilen

Twittern

Teilen



Die Einleitung des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Starkenburger Höhe ist Thema in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Traben-Trarbach am Montag, 25. März. Weitere Themen sind die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Wolfer Weg durch die VG-Werke; der Kirchplatz in Trarbach; ein Pavillon, die Wiederherstellung der Kirchgasse, die Einrichtung eines Jugendraumes in der Stadt Traben-Trarbach; die Treppenerschließung mit Podest am „Franzosensteig“ im Umfeld der Grevenburg, Bauangelegenheiten, der Spielplatz am Moselufer in Traben sowie Parkuhren am Parkplatz Anker.