Etwa 200 Teilnehmer beteiligen sich am Frühlingslauf rund um Thalveldenz. In diesem Jahr wollen die Initiatoren auf eine UN-Konvention aufmerksam machen. Von Angelika Koch

(ako). Das Laufen hat für die Kinder und Jugendlichen aus der Eifel und teils darüber hinaus, die bei der Evangelischen Erziehungshilfe in Veldenz untergebracht sind, eine große Bedeutung: „Es ist für sie eine regelrechte Hilfestellung für das ganze Leben“, sagt Einrichtungsleiter Andreas Reinhard. „Die jungen Menschen, für die wir uns hier verantwortlich fühlen, haben kein leichtes Gepäck. Viele haben Gewalt oder Vernachlässigung erlebt, leiden unter Traumata, Konzentrationsschwächen oder niedriger Frustrationstoleranz, einige sind auch körperlich etwa durch Adipositas beeinträchtigt.“ Vor diesem Hintergrund werde Laufen aus pädagogisch-therapeutischer Perspektive zum wichtigen methodischen Element in der Arbeit der Erziehungshilfe. „Dafür nutzen wir seit Jahren eine Lauftherapeutin mit ihrem Team.“ Gemeint ist Inge Umbach aus Ellscheid (Vulkaneifelkreis) von der Laufschule „Schritt für Schritt“ mit dem gemeinnützigen Verein Vulkanläufer.

Dank des regelmäßigen, auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder zugeschnittenen Trainings können sie „den Kopf frei kriegen, den Frust rauslassen“, so Reinhard. „Zudem trainiert das den Körper, die Kinder lernen früh, ihre Energiereserven nützlich einzusetzen.“ Überdies seien Schule und Elternhaus zumeist keine Garanten für Erfolg und Anerkennung. Aber: „Das sind wichtige Faktoren. Wenn ich aus Erfahrung weiß, dass ich was schaffen kann, traue ich mich vielleicht auch an andere Aufgaben heran. Deshalb laufen wir nicht nur im engen kleinen Einzel- und Gruppensetting mit der Lauftherapeutin, sondern nutzen auch öffentliche Laufveranstaltungen. Das ist ein irres Gefühl. Zurufe und Zuspruch von Zuschauern, der Beifall und der Zieleinlauf, wenn man sich so angestrengt und es geschafft hat.“

Reinhard sieht die direkte Verbindung von der vor 30 Jahren beschlossenen und von Deutschland unterzeichneten UN-Kinderrechtskonvention mit dem Motto des diesjährigen Frühlingslaufs rund um Thalveldenz: „Die Kinder haben das Recht auf Erziehung. Das Recht auf eine Zukunft, die im Wesentlichen darauf baut, was diese Kinder an Erfahrungen und Erfolgen haben. Auf Würde, Anerkennung, Beteiligung, Schutz und vieles mehr.“ Die Umsetzung des sogenannten Kinderrechtekatalogs sei noch immer keine Selbstverständlichkeit. „Es ist gut, sich an die Rechte zu erinnern. Der Anspruch ist da und dokumentiert. Deshalb möchten wir gerne öffentlich darauf aufmerksam machen.“

Und zwar mit dem öffentlichen, vom Deutschen Leichtathletikverband genehmigten Frühlingslauf „Nächstenliebe leben“ am Samstag, 23. März, der ab 14 Uhr auf befestigten Waldwegen maximal 6000 Meter durch das romantische Hinterbachtal gelaufen oder auch gewandert wird. Start und Ziel ist die Evangelische Erziehungshilfe Veldenz. Im Vordergrund stehen Spaß, Naturerleben und Gemeinsamkeit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, nicht die Schnelligkeit – obwohl es für die Ersten jeder Altersklasse natürlich schöne Sachpreise gibt und für alle eine Urkunde. Die schon traditionelle Breitensportveranstaltung wird gerade auch von Lauf- und Walkingfans aus der Vulkaneifel frequentiert, die gern ohne weite Anreise einen Wettbewerb auf neuen Strecken austragen.

Mehr Informationen und Anmeldungen bei Inge Umbach, Telefon 06573/99190, oder E-Mail an

inge-umbach@t-online.de