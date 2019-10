Wirtschaft : Gewerbeschau: Drei Tage lang zeigen Morbacher Unternehmen, was sie können

Morbach Vor 120 geladenen Gästen ist am Freitagabend die zwölfte Morbacher Gewerbeschau eröffnet worden. Kurt Müllers, der Ehrenvorsitzende des ausrichtenden Gewerbe- und Verkehrsvereins, begrüßte die Anwesenden und wies auf das 70-jährige Bestehen des Gewerbe- und Verkehrsvereins hin, das an diesem Wochenende ebenfalls gefeiert wird.

70 Jahre sei ein stolzes Alter für einen solchen Verein. Dennoch sei dieser nicht „müde, träge oder leicht angestaubt, sondern überaus aktiv und zukunftsorieniert aufgestellt“. Was das Rahmenprogramm angehe, sei die Handschrift des verjüngten Vorstands deutlich zu erkennen. Dabei spielte Müllers auf eine Abendveranstaltung am Samstag ab 19 Uhr mit Live-Musik von Morbacher Bands an.

Die Gewerbeschau in der Morbacher Baldenauhalle ist am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.Am Samstag findet abends ab 19 Uhr eine Abendveranstaltung mit Morbacher Künstlern statt. Am Sonntag ist ab 9.30 Uhr ein Frühstücksbüfett im Foyer der Baldenauhalle vorgesehen. Anmeldung unter info@mayersspeisezimmer.de erforderlich. Preis: 14,80 Euro pro Person.