Sitzung : Graacher Rat tagt in Mattheiser Halle

Graach Am Dienstag, 15. Dezember, tagt um 18 Uhr der Gemeinderat in der Mattheiser Halle. Themen sind unter anderem der Forstwirtschaftsplan 2021, der Jahresabschluss 2019 der AöR Energiewelt Hunsrück-Mosel, Bauanfragen und die Beseitigung des Sturmschadens vom August 2020 in der Rasenanlage gegenüber der Kirchstraße.