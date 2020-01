Kleinich (red) Der Heimat- und Verkehrsverein Kirchspiel Kleinich veranstaltet am Sonntag, 5. Januar, einen Wanderausflug nach Bretzenheim zum IVV-Wandertag. Dort besteht die Möglichkeit fünf oder zehn Kilometer zu wandern.

Abfahrt ist um 9 Uhr in Kleinich an der Volksbank und in Oberkleinich an der Kulturscheune. Nach dem Mittagessen geht es mit dem Bus wieder zurück. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06536/933874 oder 06536/8585 erforderlich.