Pandemie : Im Wittlicher Impfzentrum geht es am 7. Januar los

Im Wittlicher Impfzentrum geht es am 7. Januar los

(red) Der Anti-Corona-Impfstoff ist da und es kann auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich losgehen: Am Donnerstag, 7. Januar, werden zum ersten Mal im Impfzentrum in Wittlich Menschen gegen das neue Coronavirus geimpft. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sollen am Donnerstag 75 Impfungen durchgeführt werden.