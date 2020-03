Parteien : Junge Union diskutiert über Landwirtschaft

Maring-Noviand Die Junge Union Rheinland-Pfalz lädt am Donnerstag, 19. März, zur Diskussion zum Thema „Nachhaltige Landwirtschaft“ ein. Christine Schneider, Europaabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Harald Schneider, Präsidiumsmitglied des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Christoph Daun, Leiter des AK Landwirtschaft des CDU-Bezirksverbandes Trier und Barbara Wollschied, Landjugend Rheinland-Nassau, werden an der Diskussion teilnehmen.

Kristina Brixius, Sprecherin des Arbeitskreises Landwirtschaft der Jungen Union Rheinland-Pfalz, führt durch den Abend. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und findet im Weingut Brixius in Maring-Noviand statt. Um Anmeldung per E-Mail an kristina.brixius@ju-rp.de wird gebeten.