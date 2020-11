Natur : Das stille Leiden der Bäume erfordert neue Strategien

Bernkastel-Kues Der Klimawandel macht den Wäldern zu schaffen – auch dem Stadtwald Bernkastel-Kues.

Was bedeutet das für die zukünftige Entwicklung des Stadtwaldes? An der Mosel würden vermutlich flächendeckend Flachwurzler absterben. Das habe auch zur Folge, dass die Verkehrssicherungskosten an Straßen und Waldwegen steigen und weniger Holz eingenommen werden könne. „Unser wichtigstes Ziel ist also die Walderhaltung“, meint der Förster. Der Wald sei aus vielerlei Gründen wichtig für den Menschen. „Er bringt lebenswichtigen Sauerstoff, er reinigt und speichert unser aller Trinkwasser, schützt vor Hochwasser und speichert CO 2 .“