Zuschuss : Land fördert Straßenausbau in Enkirch

Enkirch (red) „Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Enkirch erhält der Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Zuwendung in Höhe von gut 488 000 Euro“, informiert Verkehrsministerin Daniela Schmitt. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden wird.

