Kommunalpolitik : Morbacher Ausschuss befasst sich mit Plänen

Morbach (red) Der Bau- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Morbach befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 17. September, gleich mit vier Bebauungsplänen. Es sind „Wenigerath – An der Rapperather Anwand“, „Morscheid-Riedenburg – Hinter St.

Cuno“, „Gonzerath I – Klettbachtal“ und „Merscheid III – In der Grub“. Die Tagesordnung beginnt mit einer Einwohnerfragestunde. Anschließend werden die Ausschussmitglieder verpflichtet.