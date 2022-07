Brauchtum : (Fotos) Traben-Trarbach: Große Feierstimmung zur Rückkehr des Moselwein-Festivals

Traben-Trarbach Das Traben-Trarbacher Moselwein-Festival feierte sein Comeback. Die zahlreichen Besucher und Besucherinnen sorgten für eine großartige Stimmung.

Gutes Wetter, ein tolles Programm und eine große Besucherzahl – das Moselwein-Festival in Traben-Trarbach war ein voller Erfolg. Nach zwei ausgefallenen Ausgaben genossen sowohl Einheimische als auch Urlaubsgäste am Wochenende bei hervorragendem Wetter das vielfältige Festivalprogramm für Jung und Alt.

Die Bands Blade’s Inn spielte am Samstag beim Traben-Trarbacher Moselwein-Festival. Foto: Hendrik Diwo

Für einen gelungenen Start am Freitagabend sorgte die Unterwelt-Weinprobe, die zum sechsten Mal im Rahmen des Festivals ausgetragen wurde. „Die Unterwelt-Weinprobe war frühzeitig ausverkauft. Und das sind fast alles nur Urlaubsgäste, die an der Probe teilnehmen. Das spricht schon für sich“, erzählt Kirsten Haag, Leiterin der Traben-Trarbacher Tourist-Information, die für die Organisation des Events zuständig war. Nicht nur bei der Weinprobe, sondern auch anschließend auf dem Festgelände sei viel los gewesen, sagt Haag: „Es war hier brechend voll. Es hat noch nie so einen starken Freitagabend beim Moselwein-Festival gegeben.“ Neben der Weinprobe sorgte die Band Be To Be für einen gelungenen Freitagabend.

Am Samstag führte ein vielfältiges Musikprogramm durch den Tag, abgeschlossen am Abend durch die Auftritte von Blade’s Inn und The Soulfamily. Am Sonntag lag der Fokus neben der Musik vor allem auf dem Kinderprogramm. Abgerundet wird das Moselwein-Festival am heutigen Montag mit dem Familientag auf dem Rummel sowie dem musikalischen Abschluss, für den verschiedene Bands sorgen werden.

Viele Festivalbesucher genossen am Flussufer das gute Wetter. Foto: Hendrik Diwo

Die Gäste äußerten sich insgesamt zufrieden. „Es ist wunderbar, dass das Fest endlich wieder stattfinden kann. Nicht nur an den Abenden, sondern auch am Mittag ist es hier schon voll. Das war früher nicht immer so. Das zeigt, wie sehr sich die Menschen nach der langen Pause auf das Fest gefreut haben“, sagt eine Zuschauerin. Ein anderer hebt das Programm hervor: „Einfach toll, was hier geboten wird. Tolle Weine, tolle Musik. Deshalb wundert es mich nicht, dass so viele Leute hier sind.“

Winzer Frank Ehses, Inhaber des Weinguts Josef Ehses, ist ebenso voll des Lobes: „Das Fest ist ein voller Erfolg. Es ist angenehm warm, aber nicht zu warm. Einfach ideal.“ Der Fokus liege nicht nur auf dem Wein, wie der Winzer sagt: „Die Musik sorgt für tolle Weinfest-Momente. Darauf haben sich die Leute hier nach der langen Leidenszeit sehr gefreut.“

Ehses ist einer von sechs Winzern, die mit einem Stand das eigene Weingut auf dem Moselwein-Festival präsentieren. Probleme bei den Vorbereitungen und Aufbau­arbeiten gab es trotz der langen Corona-Pause nicht, sagt er: „Klar, der Weinstand war wegen der zwei Ausfälle etwas eingemottet. Aber insgesamt hat sich alles wieder gefunden.“