Merschbach : E-Mobilität sorgt für Ärger in Merschbach

In Merschbach werden die Häuser noch über Freileitungen mit Strom versorgt. Foto: Christoph Strouvelle

Merschbach Neue Ladestationen für E-Autos benötigen ausreichend starke Leitungen. Doch können notwendige Umbauten auch für Hausbesitzer ohne Ladestation Geld kosten.

Von Christoph Strouvelle

Der Energieversorger Westnetz bringt die Ortsgemeinde Merschbach bezüglich ihrer Stromversorgung auf den neuesten Stand. Eigentlich ein Grund zur Freude. Aber in dem rund 70 Einwohner zählenden Dorf sorgt dies für Ärger, weil die Bürger dafür selbst in ihre Geldbörse greifen müssen. Doch ist das wohl nur ein Vorgriff darauf, was auch Bürger in anderen Dörfern und Gemeinden betreffen könnte.

Um was geht es? Der Merschbacher Witold Bogacki will seine sechs Ferienwohnungen auch für Gäste mit E-Autos attraktiv machen. Dafür hat er beim Energieversorger Westnetz drei Ladesäulen zu 22 Kilowatt geordert. Allerdings werden die Merschbacher Häuser bisher über Freiluftleitungen mit Strom versorgt, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Strommengen zu transportieren. Deshalb wird die Stromversorgung von den freiliegenden Kabeln auf neue Leitungen umgelegt, die künftig unter der Erde verlaufen.

Extra Gebäude-Elektromobilitäts- infrastruktur-Gesetz Der Ausbau der Elektromobilität wird im Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) geregelt, das sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindet. Ziel des Gesetzes ist es, den Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich zu beschleunigen und andererseits die Bezahlbarkeit des Bauens und Wohnens zu wahren. Der wesentliche Regelungsinhalt sieht vor, dass beim Neubau von Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen künftig jeder Stellplatz und beim Neubau von Nichtwohngebäuden (beispielsweise Fabriken oder sonstige gewerblich genutzte Gebäude) mit mehr als sechs Stellplätzen jeder dritte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten ist. Zusätzlich ist in Nichtwohngebäuden mindestens ein Ladepunkt zu errichten. Bei einer größeren Renovierung von bestehenden Wohngebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen müssen künftig alle Stellplätze mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet werden. Bei einer größeren Renovierung bestehender Nichtwohngebäude mit mehr als zehn Stellplätzen muss jeder fünfte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet und zusätzlich mindestens ein Ladepunkt errichtet werden. Nach dem 1. Januar 2025 ist jedes Nichtwohngebäude mit mehr als zwanzig Stellplätzen zudem mit mindestens einem Ladepunkt auszustatten….Ausnahmen sind unter anderem für Nichtwohngebäude vorgesehen, die sich im Eigentum von kleinen und mittelständischen Unternehmen befinden und überwiegend von ihnen selbst genutzt werden (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie). Infos zu Fördermöglichkeiten für E-Mobilität gibt auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz. https://www.energieagentur.rlp.de/themen/mobilitaetswende/foerdermoeglichkeiten-fuer-elektromobilitaet/

Durch einen kontinuierlich wachsenden Leistungsbedarf in den örtlichen Versorgungsnetzen sei es in vielen Gemeinden notwendig, ältere Freileitungsnetze durch deutlich leistungsstärkere Erdkabelnetzanlagen auszutauschen, sagt David Kryszons von Westnetz. „Dieser Zuwachs führt auch in der Gemeinde Merschbach dazu, dass Teile des Freileitungsnetzes den technischen Anforderungen nicht mehr genügen“, sagt er. Aktuell liege dem Energieversorger ein Antrag zur Installation einer Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge in Merschbach vor. „Als örtlicher Verteilnetzbetreiber sind wir nach dem Energiewirtschaftsgesetz dazu verpflichtet, unserer Versorgungspflicht nachzukommen und die technischen Voraussetzungen zum Anschluss zu schaffen“, sagt Kryszons.

Das hat Konsequenzen für eine Reihe von Merschbachern. Denn Straßen, deren Asphaltdecke laut einem Anwohner erst 15 Jahre alt sind, müssen aufgebaggert werden, um die Kabel zu verlegen und in allen anliegenden Immobilien die Stromversorgung über einen sogenannten Hausanschlusskasten umzustellen. Diese Kosten trägt Westnetz. Alle Hausbesitzer, deren Anschlüsse so umgelegt werden, müssen die Arbeiten selber zahlen, mit denen ihre jeweilige Stromversorgung dann vom neuen Anschluss im Keller oder im Erdgeschoss zum Zählerkasten geführt wird. Westnetz habe alle betroffenen Anwohner sowie Vertreter der Orts- und der Verbandsgemeinde schriftlich und mündlich mehrfach über das Vorhaben informiert, sagt Kryszons.

Ortsbürgermeisterin Iris Hornberg kritisiert das Vorgehen des Investors Bogacki. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Bürger den Gemeinderat kontaktiert hätte“, sagt sie. Zumal dieser auch Mitglied in dem Gremium sei. Dann hätte man dort über das Vorhaben sprechen können. „Jetzt läuft es hintenrum“, sagt sie. Andere Einwohner hätten Bogacki auf seine Pläne angesprochen, aber er habe sich „weggeduckt“, sagt sie.