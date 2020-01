Medizin : Neues EKG-Gerät für Rettungswagen

Morbach Morbacher Industriebetrieb ermöglicht den Kauf des medizinischen Gerätes.

Das Gerät werde bei jedem Einsatz am Patienten angeschlossen, bei dem dieser überwacht werden soll. Beispielsweise werden so der Blutdruck und der Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. Und das ist oft der Fall: Mehr als 100 Einsätze absolvieren die ehrenamtlichen Helfer jedes Jahr. Assmann, der selbst als Rettungssanitäter arbeitet, gehört zu den acht Freiwilligen, die in ihrer Freizeit einen ehrenamtlichen Bereitschaftsdienst für den Rettungswagen des Ortsvereins übernehmen.