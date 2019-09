Ratssitzung : Rat spricht über Zaun am Friedhof

Niederöfflingen In der Ortsgemeinde Niederöfflingen findet am Dienstag, 3. September, 19 Uhr, eine Gemeinderatssitzung in der Wilhelm-Hees-Halle statt. Die Tagesordnung umfasst unter anderem Informationen über die Gestaltungsmaßnahme einer Zaunanlage am Friedhof und die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Wittlich-Land.