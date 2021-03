Sitzung : Reiler Rat tagt in Enkirch

Reil/Enkirch Am Mittwoch, 17. März, 18.30 Uhr, findet im Bürgersaal „Alte Schule“ in Enkirch, Am Wochenmarkt 15, Eingang Schulhof, eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Reil statt. Da die Sitzung öffentlich ist, bietet die Ortsgemeinde Reil einen öffentlichen Fahrdienst nach Enkirch an.Anmeldung bei Ortsbürgermeisterin Elke Schnabel, Telefon 06542/22083, mobil: 0176/96391914 oder der Beigeordneten Dagmar Barzen, Telefon 06542/963810.

