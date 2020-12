Sitzung : Tourismusbeitrag im Kröver Rat

Kröv Am Mittwoch, 9. Dezember, tagt der Gemeinderat um 19 Uhr in der Weinbrunnenhalle Kröver Nacktarsch. Themen werden unter anderem die Tourismusbeitragssatzung, die Bauleitplanung und die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in der Merowingerstraße sein.