Blaulicht : Unbekannte zerkratzen Auto

Wittlich-Lüxem Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Wittlich-Lüxem. In der Zeit von Donnerstag, 2. Juli, 22 Uhr, bis Freitag, 3. Juli, 8 Uhr, hatte die Eigentümerin ihren Audi vor einem Anwesen in der Bombogener Straße abgestellt.



Als die Eigentümerin zu ihrem Auto zurückkehrte, wies ihr Fahrzeug mehrere Kratzer im Bereich der Motorhaube und über dem vorderen linken Scheinwerfer auf. Die unbekannten Täter benutzten vermutlich einen spitzen Gegenstand.