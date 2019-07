Staus im Vitelliuspark : „Verkehrsproblem wird herbeigeredet“

Alles halb so wild: Der Bauausschuss der Stadt Wittlich sieht bezüglich der im TV dargestellten Verkehrsprobleme im Vitelliuspark keinen Handlungsbedarf. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Der Bauausschuss diskutiert die vom TV angesprochenen Staus im Vitelliuspark.

Stau und lange Wartezeiten: Im Vitelliuspark läuft nicht immer alles rund – zumindest nicht während der Stoßzeiten. Deshalb hatte der TV in einem ausführlichen Bericht auf die Engstellen und Brennpunkte der Infrastruktur in Wittlichs jüngstem Gewerbegebiet hingewiesen.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch hat zur im TV dargestellten Verkehrsproblematik des Vitelliusparks eine klare Position: Erhalte das Problem für herbeigeredet, sagte Rodenkirch. „Gefühlt wartet man da vielleicht mal etwas länger, aber wir sind die größte Stadt zwischen Trier und Koblenz mit einem Einzugsbereich von 90 000 Menschen. Großstädter würden über diese marginale Wartezeit von maximal zwei bis drei Minuten, die man im Vitelliuspark schon mal in Kauf nehmen muss, bloß lachen.“

Solche kleineren Verkehrsstauungen wie sie zu den Stoßzeiten im Vitelliuspark, sagte Werkleiter Lothar Schaefer, seien an mehreren Stellen im Stadtgebiet zu beobachten: Das sehe man auch schon mal am Kreisel bei Bungert oder manchmal an der Autobahnabfahrt der A 60. Schaefer: „Dort staut es sich manchmal schon bis auf die Autobahn zurück.“

Im Vitelliuspark, erklärte Schaefer, müsse doch noch mal auf den Fuß- und Radfahrerverkehr geschaut werden. „Fußgänger sind dort etwas verloren.“