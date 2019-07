Vereine : Der Kuckuck ruft hinter dem Wald

Die Bauarbeiten am Bürgerhaus Hinzerath schreiten voran. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach-Hinzerath In Hinzerath wird das Bürgerhaus saniert. Das zwingt die Theatergruppe des Heimatvereins, ihre Stück in diesem Jahr in Bruchweiler zu spielen.

Für die Theatergruppe Hinzerath startet jetzt die heiße Phase. Die Schauspieler veranstalten traditionsgemäß Ende Oktober/Anfang November ihre Aufführungen. Das Hinzerather Theater hat im weiten Umkreis einen guten Ruf. Die Vorstellungen sind regelmäßig ausverkauft. „Wir haben gerade mit den ersten Leseproben für unser diesjähriges Stück begonnen“, sagt Regisseur Meinhard Polok. In diesem Jahr steht die Komödie „Zum Kuckuck mit den Zwillingen“ auf dem Spielplan.

Ab Mitte August heißt es für die Akteure zweimal pro Woche zu proben. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Denn das Stammhaus der Theatergruppe, das Hinzerather Bürgerhaus, wird saniert und steht deshalb voraussichtlich erst im Frühjahr 2020 wieder zur Verfügung. Was das Team um Polok zwingt, auf eine andere Spielstätte auszuweichen. „Wir nehmen es gelassen“, sagt Polok. In diesem Jahr spielen sie deshalb im Gemeindehaus in Bruchweiler. Dort sei man herzlich willkommen geheißen worden. „Der Saal ist mit einem Fassungsvermögen von knapp 200 Besuchern so groß wie unser angestammter Saal in Hinzerath“, sagt der Regisseur. Für die Zuschauer sei der sechs Kilometer weite Weg auf die andere Seite des Waldes zumutbar. Und die Spielstätte in Bruchweiler verfügt über eine Bühne mit Licht und Mikrofonen. „Dadurch haben wir weniger Arbeit im Saal“, sagt er. Für die Spielproben weicht die Truppe ins Wederather Gemeindehaus aus.

Extra Theatergruppe Die Theatergruppe des Heimatvereins Hinzerath führt das Lustspiel „Zum Kuckuck mit den Zwillingen“ auf. Spieltermine im Gemeindehaus in Bruchweiler sind der 25. Oktober, der 26. Oktober, der 31. Oktober und der 2. November. Der Vorverkauf startet am 3. Oktober von 10 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus in Hinzerath.