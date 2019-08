Kommunalpolitik : Wahl und Vereidigung

Hontheim/Diefenbach/Willwerscheid Nächste Woche finden in drei Ortsgemeinden der VG Traben-Trarbach konstituierende Sitzungen statt. Der Ortsgemeinderat Diefenbach tagt am Mittwoch, 14. August, ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Dort hatte sich bei der Kommunalwahl kein Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters beworben. Neben der Wahl des Ortsbürgermeisters und des ersten Beigeordneten mit Vereidigung, werden auch die Ratsmitglieder verpflichtet. In Willwerscheid wird am Mittwoch, 14. August, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ortsbürgermeister Stefan Josef Benz vereidigt, sowie der erste Beigeordnete gewählt. Der Gemeinderat Hontheim tagt am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr in der Kindertagesstätte. Neben der Vereidigung von Ortsbürgermeisterin Ilona Lauxen geht es um die Wahl der zwei Beigeordneten und die Ernennung der Ortsvorsteher für Bonsbeuren, Krinkhof und Wispelt.