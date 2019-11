Gedenken : Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt

Wittlich Im Stadtteil Wittlich-Wengerohr findet am Sonntag, 10. November, nach dem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter, der um 11 Uhr beginnt, eine Gedenkveranstaltung für Kriegstote und Opfer von Gewaltherrschaft statt.

Auf der von der Gemeinde und Kirchengemeinde initiierten Gedenkveranstaltung soll am Ehrenmal in St. Peter ein Kranz niedergelegt werden. Aus terminlichen Gründen wird die Gedenkfeier in diesem Jahr in Wengerohr vorgezogen und nicht am Volkstrauertag, 17. November, abgehalten.