Natur : Vielfalt in der Natur und auf dem Teller: Aktionswoche mit 200 Veranstaltungen

Zeltingen-Rachtig Im Jahr 2020 musste die Premiere der „Woche der Artenvielfalt“ wegen Corona ausfallen. Anfang Mai soll zwischen Luxemburg und Koblenz mit 200 überschaubaren Veranstaltungen unter freiem Himmel ein neuer Versuch gestartet werden.

Viele Verbraucher seien bereit dafür mehr Geld auszugeben. „Wenn noch mehr Leute anfangen so zu ticken, dann haben wir schon viel gewonnen“, sagt Reis. Er bedient sich beispielsweise nicht mehr bei Schweinen aus Massentierhaltung sondern kauft bei einem Landwirt in Gonzerath Duroc-Schweine (der TV berichtete).

In Wolfgang Fusenig hat Markus Reis einen Mitstreiter. Der Molkerei-Ingenieur und Umweltökonom beackert die Großregion auf der Suche nach regionalen Käseproduzenten. In der hiesigen Region, im Saarland, in Lothringen, Luxemburg sowie in Teilen Belgiens hat er schon etwa 100 erschmeckt. Bei Verkostungen von Käse, Käse und Wein sowie Käse und Bränden gibt er seine Erfahrungen weiter – seit einem Jahr auch vornehmlich online.