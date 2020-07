Projekt : Zukunftsvisionen in Wittlich kreativ gestaltet

Foto: Christoph Krähling Foto: TV/Christoph Krähling

Wittlich (red) „Zukunftsvisionen in Bildern – wie sieht (d)eine Zukunft in Wittlich aus?“ In der zweiten Ferienwoche fand im Haus der Jugend ein Kunstprojekt mit der Fotojägerin und Künstlerin Simone Busch aus Trier statt.

Fünf Tage lang waren die Kinder kreativ und hatten riesigen Spaß, sich mit Acrylfarben und Zeichnungen auszuprobieren. Neben einer noch größeren Kirmes, wünschen sich die Kinder in einem Zukunfts-Wittlich einen Strand, viel Natur und Tiere, weniger Müll und eine Kinderdisco.