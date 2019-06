Sicherheit : Grünen bitten zum Polizeidialog, und viele Praktiker kommen

Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz: Beamte sperren vorige Woche in Montabaur nach einem Alarm die Zugänge zum ICE-Bahnhof ab. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Sprecherin Pia Schellhammer plädiert für Fakten statt Gefühlen in der Innenpolitik.

Wie viel Straftaten gibt es in Rheinland-Pfalz? Nun, die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) deutet daraufhin, dass es immer weniger werden. Doch das Instrument erfasst nur kriminelle Handlungen, die auch zur Anzeige gebracht werden. Zu wenig, findet Pia Schellhammer. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen lud deshalb Experten zum Polizeidialog „Polizeiliche Kriminalstatistik – Ist das alles?“ Ihre Überzeugung: „Wir haben in allen Politikfeldern umfangreiche Daten, nur in der Kriminalität leisten wir uns den Luxus, keine umfassenden Daten zu haben.“