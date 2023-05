Debatte im Landtag Wählen ab 16 in Rheinland-Pfalz: Opposition will Verfassung nicht ändern

Während der Sitzung am Mittwochnachmittag hatten mehrere Jugendverbände in der Nähe des Landtagsgebäudes in Mainz unter dem Motto „Wir sind #altgenug“ für die Senkung des Wahlalters demonstriert. Auf den Straßen im Mainzer Regierungsviertel war „Wahlalter 16“ mit pinker Farbe auf die Straßen gesprüht. Organisationen wie das Deutsche Kinderhilfswerk, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Kinderschutzbund hatten ebenfalls vor der Sitzung für eine Entscheidung im Sinne der Jugendlichen geworben. „Um die Interessen von Kindern und Jugendlichen stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubinden“, argumentierte das Kinderhilfswerk. In einem zweiten Schritt solle das Wahlalter dann weiter auf 14 Jahre gesenkt werden.