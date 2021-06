Arbeitskampf : Streik: Viele Busse in der Region Trier werden nächste Woche nicht fahren

Trier Schlechte Nachrichten für Schüler und alle, die darauf angewiesen sind, mit dem Bus zu fahren: Von Montag an werden viele Busfahrer von privaten Unternehmen streiken. Und das eine Woche lang. Auch in der Region werden einige Busse nicht fahren.

Pünktlich zum Schulbeginn nach den Pfingstferien wird es erneut zu Streiks bei Busfahrern kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, dass ab Montagmorgen 3 Uhr bis Freitagabend etliche private Busunternehmen in Rheinland-Pfalz bestreikt werden. In der Region betroffen sein werden unter anderem das Unternehmen Tempus in der Südeifel, die Moselbahn, die von Trier entlang der Mosel und in Teilen des Hunsrücks fährt sowie die DB Regio Bus Mitte, die unter anderem in der Vulkaneifel unterwegs ist. Laut Verdi muss davon ausgegangen werden, dass sich weitere Betriebe ebenfalls am Streik beteiligen werden. „Weite Teile des Landes dürften von den Streikmaßnahmen betroffen sein. Ebenso betroffen ist der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch der Schülerverkehr wird in den regionalen Teilen des Landes nicht stattfinden“, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft.