Theater : Ein intelligentes Spiel mit Humor und Tiefgang

Trier Joya Ghosh inszeniert „Die Wunderübung“ des österreichischen Schriftstellers Daniel Glattauer im Bürgerhaus Trier-Nord. Das Publikum ist begeistert.

Das entfremdete Ehepaar Dorek (Britta Werksnis, Jan Philip Keller) sieht sich mit den Trümmern seiner langen Ehe konfrontiert. Die anfangs romantische Beziehung ist nach über einem Dutzend Jahren zu einem gnadenlosen Kampfplatz mit wechselseitigen Sticheleien, Kränkungen und Demütigungen verkümmert. Da wird ohne Rücksicht genörgelt, gegiftet und verächtlich gemacht, es gibt Machtkämpfe und Schrei­orgien. Und so endet die Ehe der Doreks vorläufig in der Praxis eines Therapeuten (Jörg Harald Werron). Er zaubert zunehmend verzweifelt und entnervt alle Psycho­tricks seines Berufs aus dem Hut, um den Rest an verschütteter Zuneigung doch noch zu Tage zu befördern.