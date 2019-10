Bildung : Eintrittskarte für die Karriere

Trier 27 Absolventen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Rheinland-Pfalz in Trier feiern ihren Bachelor-Abschluss.

27 Bachelor-Absolventen durfte die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) Rheinland-Pfalz in Trier im Rahmen einer Abschlussfeier beglückwünschen. Sie alle haben sich abends und am Wochenende zwei berufsbegleitenden Studiengängen (VWA-Diplomstudiengang und Bachelor-Studiengang der Hochschule Südwestfalen in Kooperation mit der VWA Hellweg Sauerland sowie der VWA Trier) seit dem Start im März 2014 gewidmet und schließlich die akademische Abschlussprüfung zum „Bachelor of Arts“ erfolgreich bestanden.