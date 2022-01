Stiftung zahlt Hilfsgeld aus : Amokfahrt in Trier: Endlich fließt das Spendengeld für die Opfer

Foto: picture alliance/dpa/Harald Tittel

Trier Die Stadt ruft Opfer der Trierer Amokfahrt auf, sich zu melden. Mehr als ein Jahr nach der Bluttat wird nun das Spendengeld ausgezahlt.

Das Mitgefühl mit den Opfern der Amokfahrt von Trier war riesig. Mehr als eine Million Euro überwiesen Menschen auf ein Spendenkonto der Stadt Trier, in der Hoffnung, das Leid der Hinterbliebenen und Verletzten so ein wenig abzumildern.

Der mutmaßliche Täter, dem derzeit in Trier der Prozess gemacht wird, hatte mindestens fünf Menschen getötet – bei einem weiteren, später verstorbenen Opfer wird noch geprüft, ob die Todesursache in der Amokfahrt liegt. Zwei Dutzend weitere Menschen wurden verletzt. Viele von ihnen so schwer, dass ihr Leben nie wieder wie vorher sein wird. Weitere 300 Menschen erlitten psychische Verletzungen.

Spender, die auf schnelle unbürokratische Hilfe für all diese Betroffenen gehofft hatten, wurden enttäuscht, denn zunächst wollte die Stadt eine Stiftung gründen, über die schwierige ethische Frage entscheidet, wer wie viel Geld bekommt. Im November 2021 wurde die Stiftung nach langer Vorlaufphase gegründet und Richtlinien festgelegt.

Lesen Sie auch Opferhilfe : Spenden nicht ausgezahlt - Opfer der Amokfahrt warten noch immer auf Geld

Erst jetzt, mehr als ein Jahr später, kann das Geld also fließen. Bisher hatten lediglich die vier Familien der Todesopfer jeweils 10 000 Euro Sofort-Unterstützung erhalten. Außerdem wurden Rechnungen bezahlt, die nicht oder nicht komplett aus anderen Mitteln abzudecken waren.

Der Großteil der Spenden steht daher noch zur Verfügung und die Stadt bittet Betroffene, sich zu melden.

Die „Stiftung für die Betroffenen der Amokfahrt 1. Dezember 2020“ wird laut Rathaus über einen Zeitraum von zehn Jahren wirken und die Betroffenen unterstützen.

Vorstand und Kuratorium wollen sich zunächst auf den Anteil an Spendengeldern in Höhe von 700.000 Euro konzentrieren, der ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne, dass andere Zahlungen an die Betroffenen angerechnet werden, sofort ausgezahlt werden könne. „Dafür sind wir allen Spendern sehr dankbar“, sagt die Vorsitzende der Stiftung, Dagmar Barzen. Mit dem restlichen Betrag in Höhe von 300.000 Euro an Stiftungsvermögen könne langfristig Hilfe gegeben werden.

Lesen Sie auch Kriminalität : Lichtblick im Trierer Amokfahrt-Prozess: Richterin kann Zeugin von großer Last befreien

Regina Bergmann, Vorsitzende des Kuratoriums sagt: „Wir holen die Opfer dort ab, wo sie stehen. Wir möchten sie auch emotional unterstützen.“

Bislang liegen laut Stadt etwa 30 Anträge vor. Dabei handelt es sich um Anträge von Angehörigen der getöteten Opfer sowie Überlebenden der Amoktat. Aus Datenschutzgründen dürften die beim Land oder der Polizei bereits bekannten Namen und Adressen von Opfern und Betroffenen nicht ohne weiteres an die Stiftung der Stadt weitergegeben werden. Die Stiftung bittet deshalb die Menschen, die betroffen sind und Hilfe benötigen, sich umgehend zu melden. Die Stiftung verspricht, erste Spenden zügig auszuzahlen.

Wie stellt man einen Antrag? Betroffene können nun das auf den Webseiten der Stadt Trier zu findende Formular ausfüllen und an die Stiftung senden.

Anträge können gestellt werden unter: Stiftung_1Dezember@trier.de, Rückfragen gern telefonisch unter: 0651/718-1200 bei Frau Womelsdorf.

Wer ist antragsberechtigt? Der Richtlinie zufolge werden Leistungen gegenüber Opfern der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 für den Verlust naher Angehöriger oder für Gesundheitsschädigungen erbracht. So bekommt, wer einen Ehegatten, ein Elternteil oder ein Kind verloren hat, 30.000 Euro. Auch ein möglicher Verlust des Unterhalts wird ausgeglichen.

Auch Menschen , die durch die Amokfahrt vom psychisch traumatisiert wurden, können Hilfe beantragen. Die Richtlinien sind ebenfalls auf www.trier.de einzusehen.

Was passiert dann? Dagmar Barzen und Regina Bergmann führen dann mit den Betroffenen vertrauliche Gespräche, um sich ein Bild über die Erfordernisse machen zu können und den Bedarf auf der Basis der beschlossenen Vergaberichtlinie zu erfassen. Danach werden n die Mitglieder des Kuratoriums in der Sitzung im Februar über die Anträge entscheiden.