Stadtentwicklung : Bauarbeiten per Webcam verfolgen

Trier Trier baut – und über das Internet kann man den Fortschritt der Arbeiten verfolgen. Auf der städtischen Webseite trier.de sind Live-Bilder der Baustellen zu sehen.

Je nach Bauaktivität und aus Gründen des Datenschutzes wird von den Baustellen alle zehn bis dreißig Minuten ein aktuelles Bild geliefert. In Feyen sind für eine Doppelbaustelle zwei Kameras platziert: Am Estricher Weg wird die bisher zweizügige Grundschule erweitert, direkt daneben entsteht eine neue Kindertagesstätte. Die alte Turnhalle am Mäusheckerweg ist bereits abgerissen, wie ein Blick auf die Webcam bestätigt, die das Geschehen in Ehr­ang abbildet. Auf dem Gelände wird bis November ein neues Gebäude errichtet. Die Bezirkssportanlagen in Trier-West und Feyen werden ebenfalls neu gebaut. Beide Hallen sollen im Herbst 2019 fertig werden, im Anschluss werden die alten Bezirkssportanlagen abgerissen. Auch in Trier-West ist eine Webcam installiert.