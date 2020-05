Benefizaktion : Konstantins Gold soll auch Künstlern helfen

Trier Eine Benefizaktion soll Trierern Künstlern helfen. Sie bekommen die Hälfte des CD-Kaufpreises von „Konstantin findet mehr als Gold“. Drei Hörspiele des Moll-Verlags können unsere Leserinnen und Leser gewinnen.

Ein gutes Hörspiel bringt Abwechslung in den Alltag. Gerade in den Zeiten von Corona ist das wichtig. Besonders für Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren ist die Produktion „Konstantin findet mehr als Gold“ interessant, eine spannende Geschichte, die von regionalen Künstlern eingesprochen worden ist.

Die Initiatoren Heribert Schmitt alias Harry Hut, Autor Albrecht Wagner und Verleger Stephan Moll haben in der Corona-Krise ein Benefizprojekt gestartet: Die Hälfte des Kaufpreises von 14,50 Euro wird an Künstler der Region gespendet. Unabhängig davon gehen jeweils 1,50 Euro an die Villa Kunterbunt. Leserinnen und Leser des Trierischen Volksfreunds haben zudem die Chance, drei Hörbücher zu gewinnen.

Darum geht es in dem Hörspiel: „Es enthält viele lustige Aspekte“, sagt Autor Albrecht Wagner. „Aber es greift auch eine ernste Thematik auf, wie Trennung, Verlust eines Elternteils und zerbrochene Familien.“ Inspiriert hat ihn der große Goldschatz, der 1993 beim Bau einer Tiefgarage in der Trierer Feldstraße entdeckt worden ist. Der Fund der römischen Goldmünzen gilt bislang als größter seiner Art.

So beginnt „Konstantin findet mehr als Gold“ im Museum der Stadt Trier. Dort trifft sich die Hauptfigur mit seinem Freund Paul, dem ehemaligen Baggerfahrer, der nun im Museum arbeitet. Verdächtige Geräusche aus dem Münzkabinett erinnern Konstantin an die Zeit vor einem Jahr, als er mit seinem Vater gerade an den Münzplatz gezogen war. Leser oder Zuhörer tauchen dann mitten hinein in den Trubel von damals, lernen die Hauptfigur, seinen Vater und die anderen Protagonisten kennen ...