Parteien : Nach dem CDU-Parteitag in Trier: Berti Adams tritt aus Partei und Fraktion aus

Bertrand "Berti" Adams (CDU), Ortsvorsteher von Trier-Ehrang/Quint. Foto: Roland Morgen

Trier Nach dem Parteitag der CDU ist der Ortsvorsteher von Ehrang/Quint, Berti Adams, sowohl aus der Partei als auch aus der Stadtratsfraktion ausgetreten. Adams hat am Freitag Oberbürgermeister Wolfram Leibe in einem langen Gespräch informiert.Sein Mandat für den Stadtrat will Adams behalten.

Er wird fortan als parteiloses Einzelmitglied dem Rat angehören.

Lesen Sie auch Kampfabstimmung : Thomas Albrecht neuer Vorsitzender der CDU Trier

„Ich bin durch das Ergebnis der Vorstandswahl desillusioniert“, sagt Adams im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich sehe in dem Vorsitzenden Thomas Albrecht keine Alternative für eine Zukunft der CDU Trier.“

Keine Probleme hätte Adams mit Norbert Neuhaus als Vorsitzendem gehabt. „Der ist ein integrer Mann, mit dem ein Neustart möglich gewesen wäre, denn er kann sich gut zurücknehmen.“

Auch der Ärger über den Einfluss unter anderem von Horst Langes, Ehrenvorsitzender des CDU-Kreisverbands Trier sowie ehemaliger Landtags- und Europaabgeordneter, bei der Nominierung von Kandidaten wurde von Insidern als ein möglicher Grund für den Schritt von Adams genannt. Dem widerspricht er: „Ich komme mit beiden sehr gut aus.“