Laufkolumne : Das elendige Ding mit dem Maximalpuls - Tipps fürs Lauftraining (Teil 5)

Wer als Läufer Trainingspläne nutzt, wird in der Regel mit dem Begriff HFmax konfrontiert. Was es damit auf sich hat, ist Thema der neuen Kolumne unseres laufenden Reporters.

Ein Freund von mir hat sich vor wenigen Tagen eine neue Laufuhr zugelegt. Ein „Schnäppchen“ für schlappe 340 Euro. Dafür erhält er neben der üblichen GPS-Messung noch etliche zusätzliche Funktionen. Eine Messfunktion für den Puls ist natürlich auch dabei, wahlweise am Handgelenk oder, weil das genauer ist, per mitgeliefertem Brustgurt mit Sensor. Das gibt es natürlich auch bereits viel günstiger. Eine alltagstaugliche Laufuhr ist auch für weniger als 200 Euro zu haben.

Und so geht’s: Nutzen Sie die Rundbahn in einem Stadion. Laufen Sie sich zehn Minuten locker ein. Dann eine volle Runde in flottem Tempo, das Sie noch einmal auf der folgenden halben Runde steigern. Die letzte halbe Runde laufen Sie mit maximalem Tempo. Kurz nach dem Zieleinlauf erreicht der Puls dann die maximale Frequenz. Vergessen Sie also nicht, auf das Display Ihrer Uhr zu schauen. Oder Sie messen den Pulsschlag für 15 Sekunden per Hand und multiplizieren die Zahl mit vier.