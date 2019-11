Gesundheit : Experten informierten im Brüderkrankenhaus über Hilfe bei Herz-Notfällen

Trier Der plötzliche Herztod kommt rasch, meist ohne Vorankündigung. Erst verlieren die Betroffenen das Bewusstsein, dann ihr Leben. Viele dieser Leben ließen sich retten, wenn Umstehende sofort Hilfe leisten würden.

„Sie können nichts falsch machen! Machen Sie aber nichts, machen Sie garantiert alles falsch“, ermutigte auch Privatdozent Dr. Nikos Werner dazu, Unsicherheiten abzulegen. Der Chefarzt der Kardiologie zeigte die Optionen für eine optimale Therapie der Koronaren Herzkrankheit auf. Die KHK gilt als häufige Ursache für den plötzlichen Herztod. Werner empfahl, Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung oder Rauchen zu meiden. Zugleich betonte er, bei Beklemmung und Schmerzen in der Brust, die in Arme, Schulterblätter, Hals und Unterkiefer ausstrahlen, sofort einen Arzt aufzusuchen. „Die meisten Patienten warten zu lange“, warnte Werner. Zugleich sagte er in einer von Dr. Frederik Voss, Chefarzt der Rhythmologie des Brüderkrankenhauses, moderierten Fragerunde zum Hinweis einer Zuhörerin zu Wartezeiten niedergelassener Fachärzte: „In Akutsituationen kommen Sie in die Notaufnahme!“