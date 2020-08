Kulinarisches : Feller Markt mit Weinprobe, Livemusik und Verlosung

Das Filmteam Fell dreht Videoclips, die bei der Weinprobe am 18. September gezeigt werden. Von links: Klaus Wick, Jürgen Rohles, Matthias Kronz, Carina Kronz, Nadine Spanier, Daniel Meirer und Meti Manuel. Foto: Filmteam Fell

Fell Das Film- und Weinproben-Team organisiert ein großes Tasting. Das Fest läuft über das Videoportal Youtube und hält einige Überraschungen bereit.

(red/vk) Der Feller Markt gehört zu den Kulturveranstaltungen an der Mosel. Doch in diesem Jahr fällt er, wie so vieles, aus. Das Film- und Weinproben-Team Fell, das seit 2013 die Weinprobe organisiert, hat sich jedoch etwas ausgedacht und gemeinsam mit Winzern aus Fell ein Wein-Online-Tasting als Live-Event organisiert.