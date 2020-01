Polizei : Frau schlägt Einbrecher in Kürenz in die Flucht

Frau schlägt Einbrecher in Kürenz in die Flucht

Trier Eine Frau hört verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür. Sie schafft es, den Einbrecher zu vertreiben.

Eine Anwohnerin der Straße Im Avelertal ist am Mittwoch um Mitternacht durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Offenbar hatte sich ein bislang unbekannter Täter zunächst Zugang zum Treppenhaus des Mehrparteienhauses verschafft. Dann versuchte er, die Wohnungstür der Frau aufzubrechen. Durch laute Rufe machte die Bewohnerin auf sich aufmerksam und schlug so den Täter in die Flucht, bevor er in ihre Wohnung eindringen konnte.