Karl-Marx-Straße : Einbrecher scheitert an Türschloss

) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte laut Polizei ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 11.45 Uhr in ein Haus in der Karl-Marx-Straße in Trier einzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der bislang unbekannte Täter versuchte durch Aufbohren des Türschlosses in das Anwesen zu gelangen. Noch während der Tatausführung brach der Bohraufsatz ab, worauf es ihm nicht gelang, den Innenraum zu betreten. Anschließend ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.