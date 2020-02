Karneval : Glühwürmchen erhellen den Himmel in Waldrach

Der Fastnachtsumzug in Waldrach, veranstaltet vom Karnevalverein Waldrach zog am Sonntag ab 14.11 Uhr durch die Straßen der Gemeinde Waldrach. Foto: TV/Katharina Fäßler

Waldrach (kaf) Die Glühwürmchen vom Karnevalverein Waldrach strahlten trotz trüben Himmels beim Fastnachtsumzug im Ort. Ab 14.11 Uhr zogen rund 30 Gruppen mit etwa 20 Wagen durch die Straßen der Gemeinde.

Seefahrer, Raumfahrer und Nonnen mit ihrer eigenen Kirche waren zu bestaunen sowie Clowns in Wurfbudenwagen, Cowboys und Indianer. Ganz am Ende tanzte die Müllabfuhr hinterher. Der Zug begann in der Trierer Straße und endete an der Schule. Anschließend feierten die Narren in der Waldracher Aula sowie in diversen Weinstuben und Gaststätten. Foto: Katharina Fäßler