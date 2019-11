Kirche : Gospelmesse in der Klosterkirche Helenenberg

Welschbillig/Ittel Der Kirchenchor Ittel gestaltet am Samstag, 23. November, 17 Uhr, in der Klosterkirche Helenenberg in Welschbillig gemeinsam mit dem Projektchor, Band und Solistin unter der Leitung des Dirigenten Stefan Dietz eine Gospelmesse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red