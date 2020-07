Gottesdienste : Gottesdienste

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr heilige Messe; 9 Uhr heilige Messe. So 7 Uhr heilige Messe; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob.

Liebfrauen: Sa 12 Uhr, 17 Uhr. So 11.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: Sa 18 Uhr syrisch-katholisch. So 9.30 Uhr und 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius: So 10 Uhr.

Welschnonnenkirche: So 15 Uhr in englischer Sprache.

Vincentinum: So 8 Uhr.

St. Matthias: Sa 9 Uhr Konventamt, 18.15 Uhr Pontifikalvesper. So 10 Uhr Konventamt, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr, 19 Uhr Betphon-Gottesdienst.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Paulin: So 11 Uhr.

St. Martin: Sa 18.30 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Martinus: So 10 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr. So 11 Uhr.

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 11 Uhr ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika.

Evangelische Kirchengemeinde Ehrang: So 10 Uhr in Ehrang, 10.15 Uhr in Schweich.

Evangelische Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 15 Uhr im Lottoforum (mit FeG und Baptisten).

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 Uhr in Hermeskeil, Schulstr. 108, Mertesdorf, Wenigbach 2, Bitburg, Königsberger Str. 1, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, 10 Uhr und 15.30 Uhr in Trier, Theobaldstr. 13.

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 19 Uhr in Ockfen. So 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr in Föhren.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Mertesdorf, 18 Uhr in Morscheid, 18 Uhr in Pluwig. So 10 Uhr in Ruwer, 10 Uhr in Schöndorf, 10 Uhr in Thomm, 10 Uhr in Waldrach.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: So 10 Uhr in Tawern.

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE