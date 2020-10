Kirche : Gräbersegnung an Allerheiligen anders

Allerheiligen wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie anders sein als normalerweise. Auf dem Hauptfriedhof in Trier werden die Gräber ohne Beteiligung der Gemeinde gesegnet. Foto: Friedemann Vetter

Trier/Saarburg Wegen der Corona-Pandemie kann der stille Feiertag in diesem Jahr nicht wie gewohnt begangen werden. Ein Überblick über die Bedingungen in den verschiedenen Gemeinden.

Es ist katholischer Brauch, an Allerheiligen oder Allerseelen die Gräber der Toten auf den Friedhöfen zu segnen. Auch oder gerade weil es um den Tod eines lieben Menschen geht, drücken die Menschen laut dem Trierer Pfarrer Theo Welsch mit dieser Segnung ihren Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben aus. Dieses Totengedenken versinnbildliche gleichzeitig die bleibende Gemeinschaft der irdischen und der himmlischen Kirche: „Die Menschen sind und bleiben Kinder Gottes.“ Das Weihwasser ist Zeichen für das Leben bei Gott, die Grabkerzen sind Zeichen für Jesus Christus, der das Licht der Welt ist.

Wegen der aktuellen Corona-Situation können die Gräbersegnungen in Trier nicht in der Form der vergangenen Jahre stattfinden. Insbesondere das Führen von Namenslisten sei an den verschiedenen Eingängen eines Friedhofs kaum praktikabel, erklärt Welsch. Das bedeute aber nicht, dass es keine Gräbersegnungen geben werde. In allen Kirchen des Dekanats Trier läuten an Allerheiligen um 15 Uhr zum Gedenken an die Toten die Glocken.