Umbauarbeiten abgeschlossen : Kinder können in ihre neuen Klassenzimmer einziehen

Sebastian Barth (links) und Bernhard Hess von der Umzugsfirma Knaf bringen das Mobiliar zurück in die Klassenräume des erweiterten Schulgebäudes am Estricher Weg. Foto: TV/Presseamt Stadt Trier

Trier-Feyen Nachdem die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, befindet sich die Feyener Grundschule ab Aschermittwoch wieder an ihrem Stammsitz im Estricher Weg.

Am Aschermittwoch fängt alles neu an: Die 250 Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal und weitere Mitarbeiter der Grundschule Feyen ziehen am 26. Februar zurück in ihr altes Gebäude, das jetzt um einen zweigeschossigen Klassentrakt erweitert worden ist.

In den Winterferien erfolgte als letzter Schritt des Umbaus der Rücktransport des Mobiliars aus dem Ausweichstandort und die Einrichtung der neuen Klassenzimmer. Die Grundschule Feyen war seit dem Schuljahr 2017/18 vorübergehend im früheren Lycée Ausone in der Medardstraße untergebracht. Die Erweiterung des angestammten Gebäudes am Estricher Weg war aufgrund steigender Schülerzahlen erforderlich: die früher zweizügige Grundschule ist inzwischen in den Jahrgangsstufen zwei bis vier dreizügig und in der ersten Jahrgangsstufe vierzügig.