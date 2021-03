Glaube im Alltag : Joggen und Glauben

Seit ein paar Wochen gehe ich zum ersten Mal seit Jahren wieder regelmäßig joggen. Früher gehörte das Laufen mehr zu meinem Alltag. Aber auch da ging es immer nur in Wellenbewegungen: Mal bin ich wochenlang sehr regelmäßig gelaufen, merkte, wie ich die Strecken ausdehnen konnte und schneller unterwegs war.

Wenn ich dann wieder anfange mit dem Laufen, so wie jetzt, dann fühlt sich das gut an. Die Bewegung tut gut. Ich bekomme den Kopf ein bisschen frei dabei. Und: Meinem langsamen, aber leider stetigen Gewichtszuwachs kann ich so auch etwas entgegensetzen. Trotzdem fällt es mir so schwer, die Konstanz zu wahren. Kaum habe ich wieder mehr beruflich zu tun, fällt das Joggen wieder hinten runter. Die Gründe, die ich mir selber gebe, sind dabei – das weiß ich – eigentlich nur Ausreden.