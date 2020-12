Ihre Meinung : Keine Ehre für Totengräber der Demokratie

Straßennamen

Paul von Hindenburg war 1914 bereits 67 Jahre alt, also im Rentenalter und pensioniert. Erst als General Ludendorff das Kommando über eine Armee in Ostpreußen bekam, stellte das Große Hauptquartier fest, dass dieser dafür nicht adlig genug war. Also reaktivierte man den Rentner Hindenburg. Und was tat er? Er ließ seinem Chef des Stabes freie Hand.