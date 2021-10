Spendenlauf : Kinder aus Ruwer laufen für Hochwassergeschädigte

Trier-Ruwer Am letzten Tag vor den Herbstferien hatten die Grundschüler aus Ruwer ein Ziel: Spenden für Ehranger Flutopfer sammeln.

Die Kinder erhalten verschiedenfarbige Bänder, mit denen die Rundenzähler sie leichter identifizieren können. Dann haben sie fünf Minuten Zeit, die etwa 100 Meter lange Runde auf dem Hartplatz so oft wie möglich zu umrunden. Pro Runde erhalten die Mädchen und Jungen von ihren Sponsoren, die sie sich in den vergangenen Wochen gesucht haben, Spenden, mit denen Flutgeschädigten in Ehrang geholfen wird. „Was machen wir, wenn man nicht mehr kann?“, fragt Fuhs in die Runde und gibt die Antwort eines Jungen noch einmal laut wieder: „Richtig! Man läuft langsamer oder geht ein Stückchen, wenn es nicht anders geht.“