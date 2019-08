6000 Besucher : Kinderflohmarkt der Rekorde im Trierer Messepark

Auf dem Freigelände des Messeparks haben sich die Händler mit ihren Ständen verteilt. Foto: Marius Kretschmer

Trier Bei der beliebten Volksfreund-Veranstaltung kommen viele Menschen miteinander ins Geschäft – und spenden auch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marius Kretschmer

Beim Volksfreund-Kinderflohmarkt im Messepark Trier war mächtig was los. Die Besucher erschienen zahlreich, die Stimmung war toll, und das Wetter spielte ebenfalls die meiste Zeit gut mit – trotz zwischenzeitlich vieler Wolken blieb es bis kurz vor Ende trocken.

Insgesamt kamen nach Angaben des Veranstalters fast 6000 Teilnehmer, Käufer und Verkäufer zusammengerechnet. „Das ist ein absoluter Rekord“, bestätigt Thomas Schildtauer, TV-Projektmanager für Events. An den rund 700 Ständen wurden die unterschiedlichsten Waren angeboten. Kinderkleidung und Spielsachen gab es an den meisten Ständen, aber auch Bücher, Fahrräder und andere Sportgeräte konnten erworben werden. Was übrig blieb, nahm der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier mit Freuden als Spende an. Etliche Verkäufer taten damit eine gute Tat.

TV-Projektmanager Thomas Schildtauer und die beiden TV-Lokalchefs Rebecca Schaal und Marcus Hormes (von rechts) kamen beim Kinderflohmarkt mit den Lesern Christin, Patrick, Luca und Ellie Reinartz (von links) ins Gespräch. Patrick Reinartz interessiert sich im Volksfreund vor allem für den Kulturteil und den Anzeigenteil. Foto: Marius Kretschmer

Info TV-Leser im Gespräch mit der Redaktion (cus) „Redaktion im Gespräch“, hieß ein neues Angebot beim Kinderflohmarkt. TV-Lokalchefin Rebecca Schaal und TV-Lokalchef Marcus Hormes standen Lesern vor Ort am TV-Stand insgesamt vier Stunden lang für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Katja Thewke aus Wellen (Verbandsgemeinde Konz) findet gut, dass der Kinderflohmarkt im Messepark eine neue Heimat gefunden hat. Im Volksfreund liest sie am liebsten den Lokalteil. Tochter Grit (11) interessiert sich als Fan der Fußballer von Borussia Dortmund und Basketball-Fan vor allem für den Sportteil. Daniela (47) und Bernd Henter (46) aus Nusbaum (Eifelkreis Bitburg-Prüm) machen beim TV-Gewinnspiel mit, bei dem die Zahl der Gummi-Entchen in einer Box geschätzt werden soll. „Ich habe vor ein paar Jahren beim Kinderflohmarkt Karten für das Musical Yakari gewonnen“, erzählt Daniela Henter und versucht deshalb diesmal erneut ihr Glück. „An den Verkaufsständen suchen wir für unsere Töchter eine Babypuppe und Bücher.“ Rudolf Klein aus Osann-Monzel (Kreis Bernkastel-Wittlich) interessiert sich vor allem für den Lokalteil des Volksfreunds: „Man muss ja die Neuigkeiten in der Region mitbekommen.“

Von 11 bis 16 Uhr hatten die Käufer Zeit, im Trierer Messepark die besten Schnäppchen zu ergattern. Die Verkäufer konnten um 9 Uhr ihre Stände aufbauen. Dennoch waren ein paar sehr eifrige schon um 6 Uhr vor den Toren – um einen idealen Standort wählen zu können. Der Markt war für die Organisatoren ein voller Erfolg. „Erwartungsgemäß staute sich der Verkehr am Morgen über die Konrad-Adenauer-Brücke bis zum St.-Barbara-Ufer, aber auch das lief geordnet ab“, berichtet Schildtauer. Die linke Spur war in der Regel frei, sodass der Verkehr in Richtung Konz fließen konnte.

Bei so viel Resonanz haben es mehrere Verkäufer leider nicht geschafft, einen der begehrten Plätze auf dem Messegelände zu ergattern. „Zum Glück war noch auf dem Parkplatz und im Messepark in den Moselauen Platz für alle, die trotzdem noch verkaufen wollten“, erklärt Schildtauer.

Dieser junge Händler bietet ein Prachtexemplar von einem Traktor zum Verkauf. Foto: Rainer Neubert

Jennifer Müller (32) aus Ayl und Jennifer Behrens (25) aus Serrig waren mit ihren Kindern auf dem Gelände unterwegs: „Wir haben schon einen schönen kleinen Koffer und Kinderkleidung gekauft.“

Ein Caterer bot Fritten, Würste und kühle Getränke an. Zudem brachte ein Eiscremestand den Teilnehmern die nötige Erfrischung. Da es nicht so heiß war wie beim Flohmarkt sechs Wochen zuvor, konnte umso hitziger um die Preise gefeilscht werden. Vielen Teilnehmern ging es auch darum, ihre alten Sachen nicht zu entsorgen, sondern anderen damit eine Freude zu machen. Daher fanden sich auch an einigen Ständen Kisten mit der Aufschrift „Zu verschenken“.

Ein Paradies für Spiele ist der Kinderflohmarkt. Foto: Rainer Neubert

Das sagen die Besucher im Messepark:

Leo (7) und Luca Beitinger (6) aus Trier-Süd waren mit ihrer Mutter Anja (40) am letzten Ferientag auf dem Flohmarkt einkaufen: „Wir haben vor allem nach Spielsachen gesucht und sind auch fündig geworden. Neben Tierquartetts haben sich die Jungs auch einen Roboter von Lego gekauft.“

Renee McIntyre (38) aus Trier-Eitelsbach hat zusammen mit ihrem Sohn Darion (11) einen Stand betrieben: „Wir sind mit dem Resultat zufrieden. Wir hatten viel Spaß, und auch der Umsatz stimmte. Das Wetter hat gut mitgespielt, und die Organisation des Veranstalters war toll.“

Leo (7), Anja (40) und Luca (6) Beitinger (von links) aus Trier-Süd. Foto: Marius Kretschmer

Darion (11) und Renee (38) McIntyre (von links) aus Trier-Eitelsbach. Foto: Marius Kretschmer

Ralf Knoden (44) aus Rommersheim. Foto: Marius Kretschmer