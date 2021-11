Meinung : Nicht nur analysieren, sondern schnell im Sinn der Radfahrer handeln

Dem Radverkehrskonzept müssen auch Taten folgen.

Und jeder hat auch schon davon gehört, dass Konzepte erstellt werden und dann in der Schublade landen. Das darf nun im Bezug auf den Radverkehr nicht mehr passieren. Wer ernsthaft eine Verkehrswende will, muss handeln und nicht nur analysieren. Und genau dazu müssen die Bund, Länder und Kommunen viel Geld in die Hand nehmen. Wenn das nicht getan wird, kann man sich auch das Konzept sparen.